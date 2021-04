Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann (l) bedankt sich nach dem Spiel bei Leipzigs Abwehrspieler Nordi Mukiele. Foto: dpa/Jan Woitas

Leipzig. Der Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern München ist perfekt. Das teilte der sächsische Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. »Ich werde RB Leipzig schweren Herzens verlassen. Ich darf hier eine großartige Mannschaft trainieren, in einem Klub, der einem alle Möglichkeiten und beste Bedingungen bietet, um erfolgreich zu arbeiten«, sagte Nagelsmann und steckte noch ein Ziel ab: »In der aktuellen Saison sind wir darüber hinaus drauf und dran, die beste Spielzeit der Bundesligazugehörigkeit von RB Leipzig hinzulegen. Dies wollen wir mit aller Macht erreichen - dies und natürlich, erstmals in der Vereinsgeschichte «etwas Blechernes» in den Händen zu halten.«

Zur neuen Aufgabe meinte der 33-Jährige: »Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass mich der Trainerposten beim FC Bayern München reizt und ich diesen Job gerne annehmen würde, wenn sich diese vielleicht einmalige Gelegenheit ergeben sollte. Es ist für mich etwas sehr Spezielles, das Traineramt beim FC Bayern zu übernehmen. Ich bedanke mich daher ganz herzlich bei Oliver Mintzlaff und allen Verantwortlichen bei RB Leipzig, dass sie gemeinsam mit dem FC Bayern eine Lösung gefunden haben, mir diesen Wunsch zu ermöglichen.« In München erhält Nagelsmann einen Fünfjahresvertrag. dpa/nd