Foto: DPA/TELAM

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lotet gegenwärtig mit Russland aus, ob der Impfstoff Sputnik V die Impfkampagne in Deutschland beschleunigen könnte. Die Wirksamkeit soll bei 91,6 Prozent liegen. Bislang steht eine Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA aus. Offen ist auch, wie viel Impfstoff Russland kurzfristig liefern kann. Fragen & Antworten im nd-ratgeber.

Soziales & Gesundheit: Die Corona-Infektionsgefahren lauern nicht auf dem Sportplatz – Aerosolforscher haben in einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin darauf hingewiesen, dass die Corona-Infektionsgefahr bei Aktivitäten im Freien sehr gering ist. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, gibt Antworten, warum das Risiko von Corona-Infektionen im Freien sehr gering ist. Ausführlich im nd-ratgeber.

Arbeit: Hilfe bei der Berufsorientierung – Die Frage nach der Schule: »Was will ich werden?« Wellness, Fitness, gesunde Ernährung: Auf Instagram oder Youtube sind das große Themen, für die sich auch viele Jugendliche interessieren. Eine passende Berufsausbildung, in der es um genau diese Inhalte geht, nennt sich Diätassistent/in. Das klingt für viel Jugendliche nicht besonders ansprechend. Aber wie sehr beeinflussen solche, eher unattraktiv klingende Bezeichnungen wirklich die Berufswahl? Mehr dazu im nd-ratgeber.

Wohnen: Mietrecht – Schlüsseltausch auf Kosten des Mieters. Das kennt fast jeder – nach vielen Jahren der Mietzeit sollen alle Schlüssel zurückgegeben werden und die Suche beginnt. Die Anzahl der erhaltenen Schlüssel lässt sich anhand des Mietvertrages und/oder des Übergabeprotokolles bei Einzug noch nachvollziehen – nicht aber, wo all diese Schlüssel geblieben sein sollen. Der ein oder andere Vermieter wird weniger Verständnis haben und dem Mieter ankündigen, dass er für den Schaden aufkommen muss. Mehr im nd-ratgeber.

Grund und Haus: Online-Tool zur Minderung von Hochwasserschäden – Wer sein Eigenheim bestmöglich vor Hochwasserschäden schützen möchte, kann ab sofort das kostenlose Online-Tool FLOOD.Bi zur Hochwasservorsorge nutzen. Das teilte das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Dresden mit. Das Planungsinstrument zur Minderung von Hochwasserschäden ist im Rahmen des EU-Projektes STRIMA II mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) entwickelt worden. Mehr finden Sie im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Kampf gegen Stalking – Verschärfung der Strafverfolgung. Stalking soll häufiger und härter bestraft werden. Die Bundesregierung billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf. Nach Angaben von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) werden im Gesetzentwurf die Hürden für die Strafverfolgung gesenkt und auch Nachstellungen im Netz unter Strafe gestellt. Außerdem sollen besonders schwere Fälle künftig mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren geahndet werden können. Der normale Strafrahmen sieht bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen vor. Als besonders schwerer Fall soll auch gelten, wenn der Täter über 21 und das Opfer unter 16 Jahre alt ist. Einzelheiten im nd-ratgeber.

Geld und Versicherung: Was Frauen für eine bessere Altersvorsorge tun können – Die Rente und der »kleine« Unterschied. Die eigene Altersvorsorge ist ein Thema, das viele auf die lange Bank schieben. Der Großteil der Frauen ist sich weder der Unterschiede im Alterseinkommen noch der Dimension des Vorsorgeunterschieds bewusst. Unser Finanzexperte gibt Auskunft im nd-Ratgeber?

Verbraucherschutz: Auto/Verkehr – Lösung im StVO-Chaos: neuer Bußgeldkatalog auf den Weg gebracht. Damit geht ein unwürdiges Gezerre um einen neuen Bußgeldkatalog zu Ende. Der Streit vor einem Jahr hatte sich an den Fahrverboten für Temposünder entzündet. Nunmehr gab es einen überraschenden Durchbruch. Die Verkehrsminister verzichteten auf eine Verschärfung bei den Fahrverboten, dafür wurden die Bußgelder erhöht, teilweise fast um das Doppelte. Die Einzelheiten im nd-ratgeber.