Namensgebung ist schwierig. Bei Schiffen zum Beispiel. Da nennt man es im Falle von Kriegsschiffen stolz nach dem indienststellenden Land - und dann geht es schnöde unter! Es hat schon seinen Grund, dass auf dem Grund der Meere keine »USS USA« liegt. Manchmal wird es gefährlich. Wie bei Tellern und Bechern für Kinder von IKEA, die nun zurückgerufen wurden - wegen Bruch- und - Achtung! - Verbrennungsgefahr! Millionen kleiner Möchtegernfeuerwehrmänner hätte das wohl nicht geschreckt, sie wären so gern »Heroisk« gewesen, wie jene Serie hieß. Hart werden Namensfettnäpfchen von Fußballfans bestraft. So sorgte es lange für Feixen, dass der dem in Berlin ansässigen Milliardenclub seinen Namen gebende Dampfer nur vor sich hindümpelte. Und ein vereinsübergreifend beliebtes Beleidigungsmotiv wurde mal kunstvoll auf einem Banner zusammengefasst: »Euer Stammbaum ist ein Kreis«. Und nun dies: Die Eisbärin Hertha im Berliner Tierpark ist das Ergebnis einer »unwissentlichen Inzucht«. Dann doch lieber Einbaum als Stammbaum - aber bloß keinen Namen einritzen!stf